تراند اليوم : عادل عمار : المطربة ريما حزين مفاجأة مهرجان أوسكار إيجيبت

بقلم / زينب النجار

صرح الفنان عادل عمار أن مهرجان أوسكار إيجيبت فى دورتة الثامنة سيقدم مجموعة من المواهب فى مجال الغناء والتمثيل والتقليد سيكونون مفاجأة المهرجان والسادة الحضور تشجيعاَ منا للوجوة الجديدة والأصوات الشابة التى تبحث عن فرصة وستكون المطربة ريما حزين إحدى المواهب التى ستغنى و تأخد فرصتها من خلال المهرجان.

و صرح الفنان عادل عمار أن ما يسعده ألتصاق الشباب بمهرجان أوسكار إيجيبت وأن كان بالأمكان محو المهرجان من شخصيات مؤثرة من وزارة الثقافة، ولكن عناية الله وحب الشباب للمهرجان الذى يمثلهم وقفوا حائط صد ضد من تسول له نفسه وقف المهرجان، الخاص بتكريم الشباب وفالمهرجان مازال قائم وهناك مفاجاءت في الدورة الثامنة للمهرجان لأسعاد الشباب.

فعادل عمار منبع من منابع الخير لا ينضب، يتجدد ويزيد تدفقه أكثر كلما ساعد الشباب أكثر، فهو يحب تخفيف عبء الحياة عن الناس، ويقول أنها من الأشياء الرائعة التي تزيل عنهم هم الحياة وتدفعهم ليكونوا إيجابيين أكثر، وترسم الفرحة على قلوبهم وتجعل الضحكة على شفاهم، فمساعدة الأخرين لا تكلف صاحبها شيئاَ ، فالنصيحة الصادقة مساعدة وتعليمهم حرفة مساعدة والتواصل مع الشباب مساعدة.

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