تراند اليوم : وفاة الملحن خالد عادل.. تامر حسني لم يقصر و تكفل بكل شيئ

نشر الشاعر تامر حسين عبر صفحته على موقع فيس بوك شهادته بخصوص مساعدة تامر حسني للملحن الراحل خالد عادل بعد جدل كبير عن تخليه عنه.

وقال تامر حسين: تانى وتالت شهادة حق لوجه الله الكريم، الناس اللى بتتهم (تامر حسنى) انه اتاخر عن خالد عادل، تامر حسنى من أول يوم وهو مع خالد وعمره ما إتأخر والفيديو اللى نزل لخالد اخوه قال انه ماكنش ف وعيه وعشان تامر كان معاه من أول يوم طبيعى يقوله الحقنى يا تامر دليل قرب تامر منه و للأمانة تامر حسنى متأخرش في أى حاجه معنويًا ولا ماديًا ولا مصاريف مستشفى ولا حب ان حد يشارك معاه ف اى مصاريف رفض واتحملها لوحده”.

وأضاف: أشهد لتامر حسنى انه راجل شهم وجدع وصاحب صاحبه وأصيل فى المواقف الإنسانية دى جدًا ودفاعًا عن الحق انا بقول شهادتى لوجه الله ان تامر ما قصرش كتر ألف خيره وربنا يزيده من خيره على وقفته مع خالد فا من فضلكم اللى ميعرفش التفاصيل والكواليس مايهمش الناس بالباطل.

وتابع الشاعر الشاب: الناس اتخدعت فى تفسير الفيديو رغم انه اخو المرحوم خالد طلع وضح ولسه فى ناس فاهمه غلط حبيت أقول كلمة حق تامر حسنى جدع وراجل وسمعته فى المواقف الإنسانية سبقاه.