تراند اليوم : لمواجهة الكورونا .. حسن شاكوش يطلق أغنية جيشنا الأبيض – اتفرج

أطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان “جيشنا الأبيض” تحية للطواقم الطبية التى تتصدر الصفوف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي الأغنية بعد تعرض عدد منهم إلى الإصابة بالفيروس القاتل نتيجة للإختلاط بحالات إيجابية.

أغنية جيشنا الأبيض من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع اسلام ساسو.

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وحققت أغنيته “شارع أيامي” لـ حسن شاكوش، من مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان نجاحا كبيرا، بنحو 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..”.