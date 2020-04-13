تراند اليوم : إتفرج .. بث مباشر لمذيعة شهيرة من داخل غرفة نومها

في واقعة تحدث لأول مرة، قامت مذيعة قناة فوكس الأمريكية نيوز ببث برنامجها من داخل منزلها، وذلك التزاما بتعليمات العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان رواد مقطع التواصل الاجتماعي قد نشروا فيديو يظهر المذيعة، شانون بريام، خلال تحضيرها لتقديم برنامجها “نايت”، من خلال إحدى غرف النوم في منزلها.

وقامت بريام بارتداء قميص رسمي، ووضعت شعار برنامجها خلفها، ، حيث سلطت الأضواء عليها، قبل أن تشرع في تقديم البرنامج.

كما سخرت من البث قائلة : “الانستغرام مقابل الواقع”، في إشارة إلى أن بعض الأمور في مواقع التواصل لا تظهر الواقع الحقيقي.

يذكر أن الولايات المتحدة، كانت قد سجلت أمس الخميس ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات، متخطية بذلك الصين وإيطاليا، حيث وصل إلى 15 ألف إصابة، بمجموع 83 ألفا.