شاهد..جينيفر لوبيز تحتفل بعيد الفصح مع عائلتها بشكل مختلف في الحجر المنزلى- فيديو وصور

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 08:53 مساءً - شاركت اليوم النجمة العالمية “جينيفر لوبيز” جمهورها ومحبيها حول العالم مظارهر أحتفالها المختلفه والمبهجه بـ”بعيد الفصح” مع عائلتها داخل الحجر المنزلي المُتبع للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت لوبيز فيديو تهنئ فيه جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي”إنستجرام” وكتبت تعليقًا علي هذا الفيديو :”عيد فصح سعيد للجميع “.

وجاء الاحتفال مختلف حيث نظمت النجمة احتفال خاص مع أبنائها الأربعة وصديقها اليكس رودريجز، حيث قامت بتجهيز لعبة صيد البيض “Egg Hunt” الشهيرة لأطفالها، وفى النهاية أهدتهم جميعا الهدايا.

Advertisements

ونشر “أليكس رودريجز” فيديو للإحتفال، عبر حسابه بموقع الرسمى بموقع “أنستجرام”، معلقًا عليه :”عيد فصح سعيد..مع كل شيء يحدث الآن ، شعرت بالارتياح للعودة إلى القليل من الحياة الطبيعية فى الاحتفال بعيد الفصح..وضعت جين معا لعبة “Egg Hunt” المدهشة التي يحبها الأطفال .. وحققت ايلا الفوز الكبير”. وتابع رودريجز :”آمل أن يحظى الجميع بعيد الفصح أو الفصح بأمان وصحة. خصص وقتًا إضافيًا للاتصال بعزيز. كن قويا”.