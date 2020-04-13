كارول سماحة في المرتبة الأولى

متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أعمالها الفنية، كليب أغنية “مش هعيش”. واحتلّت الأغنية المرتبة الأولى ضمن قائمة “أحلى الأغاني”، وذلك وفقًا لإحصاءات إذاعة “أغاني أغاني” في لبنان. وحقق كليب “مش هعيش” ما يقارب المليوني مشاهدة في ثلاث أسابيع فقط على طرحه عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.

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