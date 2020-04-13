عامر زيان ينتهي من أزمة منتحل شخصيته.. يروي التفاصيل ويهدد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

جدد الفنان اللبناني عامر زيان تأكيده بأنه لا يملك أي حساب على تطبيق "سناب شات"، مشيرا إلى أنه يتعرض منذ سنوات لجريمة انتحال شخصية من قبل شخص ظل مجهول الهوية لحوالي ثلاث سنوات.

فقد كتب زيان، عبر صفحته في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "توضيح مهم مع إنو كلنا مشغولين بالكورونا بس الموضوع دقيق: في شخص صرلو 3 سنين عم يتسلى فاتح 'سناب شات' وهمي بإسمي وعم يحكي مع الناس ويقلل أدب.. ما رح يتعلم.. اليوم عرفت مين بيكون، طلبت منّو أكتر من مرة يسكر الحساب ويوقف يحكي مع الناس ويستخدم صورة باسبوري.. بس بعدو عم ينكر".

وأضاف: "من فترة اتصلت بقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك ومشكور على إهتمامو الكبير بالموضوع والعميد بلال حجار ورئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وكمان مشكورين وتقدمت بشكوى ضد مجهول.. بس اليوم عرفت مين بيكون والأجهزة الأمنية صار عندها علم و خبر بالموضوع وباسم الشخص وهويتو.. حبيت وضح هيدا الشي لكل حدا كان عم يحكي معو عا أساس أنا.. صارت القصة بالقضاء وبالقانون رح جيب حقّي.. وكل حادث إلو حديث.. الأزعر والمريض لازم يتعاقب. ملاحظة: ما عندي أي حساب على سنابشات".

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وبعد عملية رصد ومتابعة من قبل وكيل الفنان عامر زيان المحامي إيدي أنطوان رزق، تم ضبط مُنتحل صفة عامر على تطبيق "سناب شات" بعدما تواصل مع الفتيات بـ"أسلوب إباحي" لسنوات عديدة.

وأوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية المدعو ج. د. بعدما تم إلقاء القبض عليه على خلفية الدعوى القضائية التي تقدّم عامر زيان بها مؤخراً.

الفيديو المرفق، يعرض خلاله المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الفنان عامر زيان إذ تحدث عن الوقت الذي يمضيه في الحجر المنزلي، كاشفا عن أنه يعيش هذه الفترة في منطقة جزين - جنوب لبنان كونها من المناطق التي لم تتعرض لانتشار هذا الفيروس.

كما أكد عامر أن وزنه زاد في الآونة الأخيرة، إلا أنه يحاول جاهدا وضع حد للإسراف بتناول الطعام، ويتحضر إلى ما بعد مرحلة الكورونا، متطرقا كذلك إلى موضوع المشكلة التي تعرض لها من خلال انتحال شخص لاسمه عبر سناب شات.