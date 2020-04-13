جيسي عبدو تكشف عن شخصيتها "المستفزة" في عملها السعودي الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتحضر الممثلة اللبنانية جيسي عبدو لخوض السباق الرمضاني 2020 من خلال مشاركتها في الدراما الخليجية للمرة الأولى ما يؤكد على موهبتها، وتخطي نجاحها من لبنان إلى الدول العربية.

فبعد التكتم على العمل لفترة طويلة، أفرجت شركتا Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ومنصة VIU عن معلومات حول مسلسلها الخليجي "بعد حين" الذي تصوره في أبو ظبي، والذي كان باسم "نصيبك يصيبك"، فغير لتعتمد اسم "بعد حين" بشكل نهائيّ.

والمسلسل اجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصاً مشوّقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل ٣٠ حلقة، سيدخل السباق الرمضاني بقوة في السوق الخليجي.

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وتجدر الإشارة، إلى أن مسلسل "بعد حين" هو من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات، بطولة نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي على رأسهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم إبراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا إضافة إلى عدد من نجوم السعودية، كما يحل الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

واللافت، أنه بمجرد نشر الممثلة جيسي عبدو البوستر الخاص بالعمل حتى بادرت زميلتها ماغي بو غصن بتقديم التهنئة لصديقتها التي تتشارك معها في السراء والضراء، إذ علّقت لها بالقول:"الف مبروك صديقتي ومتأكدة انك عاملة شغل حلو متلك كل التوفيق"، لترد عليها الأولى قائلةً:"انت حبيبة قلبي وناطرينك برمضان بإذن الله لانو ما بتحلى الشاشة بلاكي".

الفيديو المرفق، توضح خلاله الممثلة جيسي عبدو الدور الذي تجسده في مسلسل "بعد حين"، مؤكدة تواجدها خلال هذه الأزمة الصحية في أبو ظبي بغية الانتهاء من تصوير العمل الذي من المتوقع أن يترك بصمة مميزة على الساحة الفنية، كاشفة عن أنها بمجرد انتهاء الحظر وإعلان التعبئة سوف تحجز تذكرة العودة إلى أرض الوطن، فهي اشتاقت لعائلتها الصغيرة التي ابتعدت عنها من أجل المشاركة في أولى أعمالها الخليجية.