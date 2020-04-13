شكرا لقرائتكم خبر عن عدويه شعبان عبد الرحيم فى ديو غنائى جديد مع حمو بيكا..اعرف الحكايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لتسجيل دويتو غنائى جديد مع مغنى المهرجانات حمو بيكا، والأغنية تحمل طابع جديد وهي مزاج غناء شعبي ومهرجانات، من توزيع فيجو الدخلاوي ولم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة وقت طرحها، حسبما أكد عدويه شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365".

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوعا من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة.

كما طرح نجل"شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

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عدوية هو ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل سجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".