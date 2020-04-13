بإطلالة مميزة.. اوليفيا وايلد تخرق الحجر الذاتي من أجل كلبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة اوليفيا وايلد كواحدة من أجمل النجمات حول العالم، وتعيش حالياً شأنها شأن الجميع ملتزمة بكافة القواعد لحماية نفسها وأسرتها من فيروس كورونا بالتزام البقاء في المنزل داخل لوس انجلوس.
ولكن عدسات مصوري الباباراتزي التقطت النجمة الشهيرة خلال اليومين الماضيين أثناء سيرها برفقة كلبها، حيث أكدت التقارير أن اوليفيا تحرص علي عدم شعور كلبها بالملل، وذلك من خلال اصطحابه في الشارع أمام المنزل بشكل يومي.
اوليفيا وايلد والكلب
كما أكد التقرير المنشور في موقع الديلي ميل أن النجمة الشهيرة ظهرت مؤخراً مع ابنتها الصغيرة، والتي حرصت علي التواجد مع والدتها أثناء تلك النزهة، كما ظهرت قبلها وايلد وحدها في أكثر من مناسبة وهي تسير برفقة الكلب.
على جانب آخر سبق وأكدت وايلد علي وجوب الاهتمام بالحيوانات خلال تلك الفترة، حيث عاني كثيراً من الحيوانات في الفترة الماضية عقب تخوف الكثيرين منها بحجة أنها من الممكن أن تنقل الفيروس وتنشر العدوي.
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