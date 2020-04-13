شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يستغيث بـ أشرف زكى بسبب "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب عدم حصوله على باقى مستحقاته المالية المتفق عليها قرر الفنان والمطرب ريكو التوقف عن تصوير مشاهده فى مسلسل "ولاد إمبابة"، والتقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول علي مستحقاته المتأخرة.
مسلسل "ولاد إمبابة"، يشارك في بطولته سعد الصغير، مصطفى أبو سريع، فريدة سيف النصر، شمس، لطفي لبيب، إسماعيل فرغلي، نادر أبو الليف، وتأليف أيمن بكري، إخراج ممدوح زكي.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، تقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أهم أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل .
يذكر أن آخر مشاركة درامية لـ ريكو كانت في مسلسل "شقة فيصل"، من بطولة صلاح عبد الله وكريم محمود عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.
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