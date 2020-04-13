شكرا لقرائتكم خبر عن نعم أنا جاهزة.. هل تتعاون ديمى لوفاتو مع سام سميث فى عمل غنائى جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك تعاونا قريبا بين اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم هما إديمي لوفاتو وسام سميث، وهو ما ظهر من خلال فيديو الـ social media .

نشر الإنجليزي سام البالغ من العمر (27 عاما) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " مقطع فيديو قصير يهنئ فيه مرتادي الصفحة بعيد الفصح، وأشار إلى أنه سيفاجئهم بإعلان خبر سيسعدهم وأشار للنجمة العالمية ديمي لوفاتو ذات الـ(27 عاما) وسألها علي أنتي مستعدة فردت علي الفور "نعم أنا جاهزة"، وهو ما تسبب في تداول سلسلة من التكهنات حول إطلاق الثنائي عمل غنائي قريبا وهي "المفاجأة" التي أكد سميث أنه قرر أن يكشف عنها.

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يذكر أن سام سميث استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يحقق نجاحا كبيرا وذلك بكليب "To Die For " الذي ظهر به سميث وكـ أنه "تمثال أصلع"، حيث استطاع أن يحقق الكليب نسبة مشاهدة تخطت الـ 26 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " .