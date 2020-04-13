شكرا لقرائتكم خبر عن شابوه يوسف الشريف.. النهاية يحتل الترند فى مصر بعد دقائق من طرح البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " شابوه يوسف الشريف".. ارتبطت هذه الجملة بالأعمال الدرامية التى قدمها يوسف الشريف على مدار السنوات الماضية، بإستثناء العامين الذين لم يقدم فيهما الشريف أعمالا فى رمضان، حيث تحولت الجملة إلى "ترند" دائم فى رمضان كل عام.

احتفاء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بمسلسل الشريف الجديد، والذى يحمل اسم "النهاية"، بعد دقائق قليلة من طرح البرومو، من خلال المنتج تامر مرسى، وشركة سينرجى.



أحد رواد تويتر

قال عبد الرحمن أحد مستخدى تويتر، "انا كنت كاتب التويته دي من حوالي سنة ومكنتش اعرف اي حاجة عن المسلسل أو فكرته بس لسه شايف الإعلان حالا بجد حاجة عظيمة جدا و تشرف بجد بعيدا عن أي هزار المسلسل ده هينقل الدراما العربية مش المصرية بس في حتى تانية خالص"

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شابوه يوسف الشريف

أحد رواد تويتر، قال " طب شابو يوسف الشريف بقي من قبل ما المسلسل يبدأ"، وقال آخر "عمرى ما كنت مقتنع بنظرية المؤامرة .. عمري ما كنت مصدق ان في خطر بيهدد الحياة علي الأرض بإستثناء غباء الانسان وجهله وفساده.. يوسف الشريف / النهاية"



عبد الرحمن

وقال عبد الرحمن "الروبوت ده يبقى جوزي واسمه زين.. أي الإبداع اكيد ده مسلسل أجنبي مش ممكن يكون ف مصر شابوه يوسف الشريف"

فيما قالت فاطمة، " انا بعد ما شوفت البرومو بتاع مسلسل النهايه عايزاه اقول ليكوا اقفلوا بقي علي باقي المسلسلات علشان احنا مش عايزين غير النهايه وبس"