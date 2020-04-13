شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى ورش المسرح أون لاين بدءًا من الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ بث ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء ويستمر فى الفترة من 15 : 20 أبريل الجارى .

وقال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن هذا الملتقى يتكون من مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى محاضرات وورش فى الإنتاج والتسويق المسرحى ويقدمها المخرج جمال ياقوت أستاذ المسرح بجامعة الإسكندرية، والتأليف المسرحى ويقدمها الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، والإضاءة يقدمها مهندس الديكور حازم شبل وأيضًا مسرح الشارع ويقدمها المخرج العراقى د. بشار العليوى .

Advertisements

وأضاف الهوارى أن بث الورش يبدأ يوميًا فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين هو الأول من نوعه بعد أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - والنجاح الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى أون لاين .

يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة فى تقديم عدد من الورش المحاضرات فى فنون المسرح "أون لاين" إذ أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك أون لاين " والتى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلا فى فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك فى إطار المبادرة الإليكترونية المجانية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث يتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة تتناول الوان فن المسرح بشكل اكاديمى على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت.