شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لدنيا عبد العزيز فى وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تقديم التعازى للفنانة دنيا عبد العزيز، لوفاة والدتها أمس الأحد بعد صراع مع المرض، حيث كتبت الفنانة إيمى سمير غانم: "البقاء لله يا حبيبتي وربنا يصبرك ويحفظك يا رب".

وقالت الفنانة روجينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله فى جودى أمى أختى وصديقتى دنيا عبد العزير ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلبك يا دنيا، چودى كانت أم لنا كلنا أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

أما الفنانة فيفى عبده فقالت: "البقاء لله في وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز. الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة. ربنا يصبرك يا دنيا يا حبيبتي. نسألكم الدعاء".

وكتبت الفنانة عبير صبرى: "البقاء لله، جودي والده دنيا عبد العزيز طول عمرها أم لينا كلنا بطيبتها بكلامها الحلو ربنا يرحمها ويعفو عن سيئاتها ويدخلها فسيح جناته ويصبرك يا دنيا على مصيبتك ويقويكى يا رب".

فيما قال الفنان أحمد زاهر: "البقاء لله والدوام لله توفيت والدة صديقتي وأختي الفنانة دنيا عبد العزيز ربنا يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته يا حبيبه قلبي، كنت ليا أكتر من أمي، أحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".



أحمد زاهر



إيمى سمير غانم



روجينا

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عبير صبرى



فيفى عبده

وشيع صباح اليوم الاثنين، جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز من أحد المستشفيات بالقاهرة، إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والتى توفيت أمس بعد صراع مع المرض.

وحرص على التواجد ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز في رحيل والدتها، عدد من نجوم الفن الذين ارتدوا الكمامات والقفازات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منهم الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، ودينا فؤاد.

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، تشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.

ويضم مسلسل "البرنس" نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.