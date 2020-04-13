شكرا لقرائتكم خبر عن ريان جونسون: ابتعدت عن إخراج أفلام الرعب بسبب تدين عائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المخرج الأمريكى ريان جونسون، كل أنواع الأفلام على مدار تاريخه، ألا أنه ابتعد عن إخراج أفلام الرعب، وأدلى المخرج صاحب الإبداعات المختلفة مثل "Brick"، "Knives Out"، "Looper"، "Star Wars: The Last Jedi"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "indie wire"، ببعض التصريحات حول عدم قيامه بإخراج أفلام الرعب.

قال جونسون: "ابتعد دائما عن إخراج أفلام الرعب، وذلك بسبب عائلتي، لأنهم من النوع المتدين جدا، ولم يسمحوا لى بـأن أشاهد هذا النوع من الأفلام فى صغرى، حيث نشأت في مقاطعة أورانج قبل حصولى على شهادتى السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا".

وأضاف جونسون "الكثير من الأصدقاء هم من صانعي هذا النوع من الأفلام، ويمكنهم أن يبهرونى، بما يقومون به، كما أننى أركز حاليا على العمل على الجزء الثانى من فيلم "Knives Out."

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كما ذكر جونسون عدد من أفلام الرعب التى أبهرته عند مشاهدتها مثل فيلم ريدلي سكوت الأصلي الذى طرح عام 1979، "Alien"، وفيلم الإثارة "Under the Skin" الذى طرح عام 2013.

وأكد جونسون على أنه يعتبر فيلم "Under the Skin"، من ضمن فئة أفلام الرعب لديه، بالرغم من أنه يدور حول كائن فضائى، كما أنه واحد من أفضل 5 أفلام لديه.

وأخيرا صرح جونسون:"تحتوي جميع أفلامي على عنصر من أفلام الرعب، وفى الأغلب فأننى أضيفها بـ شكل مباشر ضمن أحداث العمل، وهذا شئ قمت به لـ نفسى أولا، ثم لزيادة الحبكات الدرامية للأعمال، ثانيا، وبالإضافة إلى أن أفلام الرعب لا تقتصر على أشياء محددة، ولكنها تختلف من شخص لأخر، ومن بيئة إلى أخرى، لذلك فأنها مجال واسع يمكن الاستعانة به بـ أى شكل".