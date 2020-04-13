محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة حلا شيحة ثلاثة مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تطبيق "تيك توك".
وظهرت حلا في فيديوهين وهي تقلد دنيا سمير غانم، بينما ظهرت في الثالث وهي تقلد إحدى الشخصيات من اجتماع ديزني الأسطوري، وعلقت عليه: "خلاص والله يا جماعة آخر واحدة معلش انتوا عارفين أي حاجة جديدة بتجنن في الأول، حهدى أكيد، كام يوم كدة وخلاص، تابعوني على تيك توك".
وتخوض الفنانة حلا شيحة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، خالد سرحان، بيومي فؤاد، رمزي العدل، خالد أنور، هنادي مهنا، تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر، ومصطفى درويش وسلوى عثمان، من تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها 3 فيديوهات من "تيك توك".. حلا شيحة: " معلش أي حاجة بتجنن في الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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