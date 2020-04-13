خاص| مخرج "النهاية": "اللي شوفتوه ميجيش 4% من اللي هتشوفوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب ياسر سامي، مخرج مسلسل "النهاية"، عن سعادته بتصدر اسم يوسف الشريف التريند على "تويتر" بعد طرح البرومو بساعة واحدة، كما عبر أيضا عن سعادته بردود أفعال الجمهور على البرومو، مؤكدًا أن هذا هو هدفهم من البداية، وهو تقديم فكرة مختلفة تنال إعجاب الجمهور وتحترم رغبته في مشاهدة عمل فني متكامل.

وأضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: "البرومو الذي نال إعجاب الجمهور ليس سوى 4%، من الذي يحتويه المسلسل، موضحًا: "بنوعد الناس بعمل مشرف وحاجة برا الصندوق، والبرومو ليس سوى بداية لعمل متكامل".

وعن تفاصيل المسلسل، قال "سامي"، إن فكرته تتحدث عن البشرية، "البشرية اللي هتقابل ظروف صعبة، في أي وقت من الأوقات، وفكرة الصراع والطاغية، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب وبيثبت إن مفيش حاجة اسمها طاغية وبيثبت للعالم والخلق أجميعن إن ممكن شخص طموح ضعيف يقدر يغير حاجة، والمسلسل بتقوم أحداثه في المستقبل وبشكل افتراضي"

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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، اليوم، الإعلان الرسمي للمسلسل الذي سيعرض حصريًا على شبكة تليفزيون "ON"

وظهر "الشريف" في بعض لقطات البرومو، كـ "روبوت" مستنسخ، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121