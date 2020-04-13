دينا تنشر البوستر الرسمي لـ"لعبة النسيان".. وتكشف عن شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا الشربيني، البوستر الرسمي لها من مسلسل "لعبة النسيان"، الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وكشفت دينا عن شخصيتها، من خلال تعليقها على البوستر الذي ظهرت خلاله منفردة.

وعلقت دينا: "رقية.. لعبة النسيان، رمضان 2020".

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يتناول المسلسل حياة امرأة من الطبقة المتوسطة، تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها، فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه، وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة

المسلسل بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة آي برودكشن للإنتاج الفني.

وسيعرض المسلسل حصريًا على شبكة "Mbc" في رمضان.