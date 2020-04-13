فيديو| درة تكشف عن برومو مسلسل "الحرملك2" وغادة عبدالرازق تهنئها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة برومو مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت درة على البرومو: "قريبا، الحرملك 2، رمضان 2020".

Advertisements

وحرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على تهنئتها، وعلقت: "مبروك يا حبيبتي بالنجاح بإذن الله".

مسلسل "الحرملك 2" بطولة: جمال سليمان، درة، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل سوري لبناني، وعمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيون، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية