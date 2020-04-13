يوسف الشريف يتصدر تريند "تويتر" بعد طرح إعلان "النهاية".. والمتابعون: "عظمة على عظمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم يوسف الشريف "التريند" على موقع "تويتر"، وذلك بعد أقل من ساعة من طرح البرومو الرسمي لمسلسله الجديد" النهاية" الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وأشاد رواد "تويتر"، بالبرومو، مؤكدين أن البرومو يتشابه في مستواه تتشابه مع الأعمال الأجنبية، فضًلا عن فكرته المختلفة والتي وصفها البعض بـ"فكرة برا الصندوق".

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور على برومو "النهاية":

غرد أحد الرواد: "برومو مسلسل "النهاية" عظمة العظمة ياخونا وشغل عالى وفكرة بره الصندوق

شابوه يوسف الشريف"، بينما قال آخر: "يوسف الشريف قاعد في حتة لوحده، عشان اختار يحترم المشاهدين وبيحب مهنته مش واخدها محسوبية وشلل ونمبر كام".

وأضاف حساب باسم "محمود": "فنان احترم جمهوره وبيتعب في كل خطوة وبيتطور من عمل لعمل، فالصناعة احترمته وكافأته، والنتيجة إنه اتصرفلوا قبول بلا حدود"، بينما قال آخر: "حاجة كدة زى the Rock و vin diesel و jason statham، واضربو فالخلاط وطلعلنا يوسف الشريف فمصر".

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وغرد حساب باسم "ابن نوفل"، في الهاشتاج قائلًا: "مسلسل النهاية ده هيبقى نقلة فعلاً في السينما والتليفزيون المصري خصوصا أننا عندنا الإمكانيات الفنية والإنتاجية اللي تدخلنا المنطقة دي، وطبعًا وجود عمرو عبدالجليل فيه كفيل أنه يكون مسلسل عظيم".

مسلسل "النهاية"، سيعرض على قنوات ON، في الموسم الرمضاني.

وظهر "الشريف" في بعض لقطات البرومو، كـ "روبوت" مستنسخ، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121