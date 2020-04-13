فيديو| يوسف الشريف إنسان آلي في برومو "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المنتج تامر مرسي، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل "النهاية"، المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة يوسف الشريف.

وعلق "مرسي" على البرومو قائلًا: "إن شاء الله رمضان 2020، على قنوات ON".

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وظهر "الشريف" في بعض لقطات "البرومو" كإنسان آلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة.

مسلسل "النهاية"، يشارك في بطولته بجانب الشريف كل من: عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.