محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الكاتب هاني سرحان، إنه استعاد بعدد كبير من الكتب التي تحدثت عن عصر الفتوات، والزمن الذي تدور فيه أحداث مسلسله الرمضاني "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "استعنت بكتب كتير بتتكلم عن الزمن نفسه، وفي نفس الوقت فيه باحث تاريخي موجود معانا، بيقول أفكاره، خلانا نقرا حاجات كتير. زمن الفتوات زمن كبير وحكايتنا أقرب للحدوتة مش حاجة واقعية أو حصلت".
"الفتوة" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني سرحان يكشف لـ"الخليج 365" كشف استعد للكتابة عن الفتوات في "الفتوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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