اليوم.. طرح أغنية مسلسل "الفتوة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تطرح الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" مساء اليوم، عبر موقع يوتيوب وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أغنية "أصيل"، التي يقدمها المطرب أحمد شيبة.

الأغنية من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع أشرف البرنس، مهندس صوت محمد جودة.

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الملحن تامر حجاج كان قد كشف لـ"الخليج 365"، أن العمل على الأغنية، بدأ في شهر مارس الماضي، بعد أن تحدث معه فريق العمل، والفنان أحمد شيبة عن مضمون المسلسل، ورغبته والشركة المنتجة في تقديم أغنية مناسبة".

وأضاف: "قام الشاعر عصام حجاج بكتابة كلماتها، وتوليت تلحينها ووزعها االموزع الموسيقي أشرف البرنس، بعد فترة عمل ااستمرت حوالي شهر، ومؤخرا قام الفنان أحمد شيبة بتسجيلها مع مهندس الصوت محمد جودة".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسرجلال، أحمد خليل، أحمد زاهر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، عهدي صادق، مجدي فكري، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي، إنتاج شركة سينرجي .