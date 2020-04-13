تراند اليوم : مصير مسلسل "المؤسس عثمان" بعد كورونا

حساب قيامة أرطغرل الهتم بتفاصيل ما يتعلق بشأن المسلسل على مدار مواسمه الماضية قال : إن أبرز ما ذكره الكاتب والمنتج محمد بوزداغ في بث مباشر عبر إنستغرامإن التصوير متوقف حالياً ، و سنعود في أقرب وقت.
وأضاف أن أرطغرل لن يأتي، وذلك في جواب على سؤال " المسلسل سيستمر طويلاً"، ستكون هناك شخصيات جديدة قادمة.
يذكر أن المنتج التركي محمد بوزداغ كان قد نشر قبل أيام مقطع فيديو لأسرة المسلسل التركي " قيامة أو المؤسس عثمان"، والذي يذاع كل أربعاء على فضائية atvالتركية.
وبحسب الفيديو فقد وجه بطل المسلسل الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، الذي يؤدي دور البطل عثمان بن أرطغرل مع فريق العمل للمسلسل رسالة شكر وامتنان لوزير الصحة التركي.
وأضاف فريق المسلسل أن وزير الصحة لدينا ، الذي عمل بتفان في مجال مكافحة فيروس كورونا ، نحن ممتنون للجهد الخارق الذي أظهروه لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا.. " نحن نحييكم بحرارة".