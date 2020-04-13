فيديو: بورصة دراما رمضان 2020 تشتعل مع الإعلانات التشويقية وأمير كرارة في الصدارة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً -

يقال أن الكتاب يعرف من عنوانه، والحال نفسه ينطبق على دراما رمضان، فكل مسلسل يكشف عن أفضل ما فيه عبر الإعلانات التشويقية لجذب المشاهدين مبكرا لمتابعته، واشتعلت المنافسة مبكرا في موسم 2020، بعدما حققت بعض المسلسلات أرقاما قياسية بعدد المشاهدات بينما خيب البعض الأخر أمال صناعه الخليج 365 ترصد لكم ترتيب بورصة الأكثر جذبا للجمهور عبر أرقام المشاهدات للقنوات الرسمية المنتجة لمسلسلات رمضان والقنوات صاحبة العروض الحصرية.

مسلسل الاختيار

اعتاد النجم أمير كرارة أن يحقق نسبة مشاهدة عالية بمسلسله الشهير "كلبش" مع ارتباط الجمهور بشخصية سليم الانصاري، ولكن كرارة حقق الصدارة هذا الأسبوع بالإعلان التشويقي الأول لمسلسله الجديد "الاختيار" والذي يجسد فيه شخصية العميد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

الإعلان التشويقي حقق 687 ألف مشاهدة في أسبوع، وهو أعلى رقم من بين كل الإعلانات التشويقية للدراما المصرية.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذي قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسي" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

مسلسل البرنس

عاد النجم محمد رمضان للتعاون مع المخرج محمد سامي حالما بتكرار إنجاز مسلسل "الأسطورة" الذي احتل صدارة المشاهدة لدراما رمضان طوال السنوات الماضية، ولكن الإعلان التشويقي لمسلسل "البرنس" حقق المركز الثاني ب398 ألف مشاهدة في 10 أيام.

مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

مسلسل الفتوة

النجم ياسر جلال احتل المركز الثالث بالإعلان التشويقي لمسلسله الجديد "الفتوة" الذي يشهد تعاونه الأول مع الفنانة مي عمر وحقق204 ألف مشاهدة في أسبوع.

تدور أحداث المسلسل حول صراع بين الخير والشر، من خلال أحداث درامية متصاعدة تتنوع بين الأكشن والرومانسي وتدور في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية.

"مسلسل الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك بطولته ياسر جلال، ودياب، وأحمد خليل، ومي عمر، ورياض الخولي، ومها نصار، ومجدي فكري، وعزوز عادل، وهنادي مهني.

مسلسل فالنتينو

غاب الفنان عادل إمام عن موسم دراما رمضان العام الماضي، ويتوقع البعض أن يحتل صدارة المشاهدة بمسلسله الجديد "فالنتينو" ولكن عمليا لم يحقق الإعلان التشويقي الأول للمسلسل إلا 87 ألف مشاهدة في 10 أيام رغم احتشاد المسلسل بعدد كبير من النجوم الشباب منهم حمدي الميرغني وهدى المفتي.

ويجسد عادل إمام خلال أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

يشارك في بطولة المسلسل النجوم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وتقرر للمرة الأولى عرضه على عدة شاشات بعكس مسلسلات عادل السابقة التي عرضت حصريا على قنوات الحياة أو MBC.

مسلسل ليالينا 80

تسبب التكتم الشديد على تفاصيل تصوير مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل والفنان إياد نصار في تراجع نسب مشاهدة الإعلان التشويقي الأول ليحقق 23 ألف مشاهدة فقط في 48 ساعة، ولكن التعليقات على الفيديو تلمح لاحتمال تحقيق المسلسل لمفاجأة خاصة وانه يمزج الأحداث السياسية في مصر بالواقع الاجتماعي وهذه النوعية من المسلسلات تحقق نجاحا مباغتا.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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مسلسل ونحب تاني ليه

ياسمين عبد العزيز واحدة من أبرز نجمات الشباك في السينما المصرية وخاصة لعشاق الكوميديا، ولكنها تقدم نفسها هذا العام في إطار رومانسي اجتماعي عبر مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق إعلانه التشويقي الأول54 ألف مشاهدة في 48 ساعة.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، وليلى عز العرب، وسمر مرسي، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وإيمان السيد.

مسلسل عمر ودياب

حماسة غير مسبوقة ابداها عشاق فرقة مسرح مصر لأول مسلسل يضم النجمين مصطفى خاطر وعلي ربيع، حيث حقق الإعلان التشويقي لمسلسل "عمر ودياب" 106 ألف مشاهدة في 12 ساعة فقط.

فكرة المسلسل كوميدية وتدور في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين عن العمل ومتورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسل رجالة البيت

عودة النجم أحمد فهمي للتعاون مع نجم الكوميديا أكرم حسني ضمنت لهما76 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي الأول لمسلسل "رجالة البيت" في 48 ساعة.

المسلسل سيناريو وحوار أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد.

مسلسل فرصة ثانية

النجمة ياسمين صبري في بطولتها المطلقة الثانية حققت نسبة مشاهدة متوسطة للإعلان التشويقي الأول لمسلسل "فرصة ثانية" وحقق 54 ألف مشاهدة في 72 ساعة؟

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول "الفرصة التانية" في حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التي يمر بها الإنسان.

مسلسل "فرصة ثانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب.

مسلسل لما كنا صغيرين

النجمة ريهام حجاج تخوض بطولتها المطلقة الأولى في موسم رمضان واستعانت بعدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة وخالد النبوي ولكنها لم تتجاوز عدد مشاهدات 32 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، بينما الاعلان نفسه حقق مشاهدات قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين.

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