صور .. منة فضالي في كواليس لما كنا صغيرين

نشرت الفنانة منة فضالي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت منة من خلالها في كواليس تصوير مسلسللما كنا صغيرين، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. تصوير مسلسللما كنا صغيرين، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. Advertisements يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي. علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.

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