شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، "سنرجي"، البرومو الدعائي الاول له، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تعرض المسلسل لعدة تأجيلات، حيث كان من المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي، لكنه لم

يكن مكتمل بالشكل المناسب لعرضه، ليدخل في هذا الموسم بعد انتظار جماهيري كبير من محبي ومتابعي يوسف الشريف.

يدخل "ألنهاية" في إطار الخيال العلمي حيث تتقدم أحداثه تطور الأحداث لأعوام

قادمة، فـ يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" من بطولة:"عمرو عبد الجليل، سارة عادل، ياسمين علي، شريف البردويلي، محمد لطفي، أحمد صبري غباشي"، ومن تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج: ياسر سامي.

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