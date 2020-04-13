فيديو..لؤي يتخطى الـ 300 ألف مشاهدة بأغنيته "على خيرة الله"

سجلت أغنية "على خيرة الله" للفنان لؤي، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد غريب، توزيع:أسامة سامي.
تعتبر"على خيرة الله" احدث اغنيات ألبوم لؤي الجديد الذي يحمل نفس إسم الأغنية، والذي قد طرح منه خلالالفترة الماضية 5 أغنيات وهم ""ضقت صبراً، الليلة سهرانين، بأذيني، براشوت، ركنت المشاعر"، وسجلت أغنية"ضقت صبراً" أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب" لتكن الأعلى استماعاً من بين الـ 5 أغنيات.
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