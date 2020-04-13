فيديو..يسرا تطرح البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"

طرحت الفنانة يسرا البرومو الدعائي الخاص بمسلسلها "خيانة عهد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". وعلقت على الفيديو قائلة:"التريلر الرسمي لمسلسل خيانة عهد رمضان 2020، من تأليف:أحمد عادل، إخراج:سامح عبد العزيز، إنتاج:جمال العدل. خيانة عهد رمضان 2020، من تأليف:أحمد عادل، إخراج:سامح عبد العزيز، إنتاج:جمال العدل. مسلسل "خيانة عهد" من بطولة " حلا شيحا، خالد أنور، جومانا مراد، محمد رياض، صبري فواز، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، فرح الزاهد"، ومن تأليف:أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز. " حلا شيحا، خالد أنور، جومانا مراد، محمد رياض، صبري فواز، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، فرح الزاهد"، ومن تأليف:أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز. شاهد الفيديو من هنا

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