فيديو.. البرومو الدعائي لمسلسل "100وش" لـ نيللي كريم

مع بدء العد التنازلي للسباق الدرامي الرمضاني لعام 2020، انتشرت العديد من الدعايات لأحدث المسلسلات والبرامج المتنوعة التي ستعرض خلال الشهر الكريم. طرحت قناة الحياة البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل الرمضاني "100وش" لـ نيللي كريم، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الرمضاني "100وش" لـ نيللي كريم، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يشارك في المسلسل "آسر ياسين، لؤي عمران، علا رشدي، دنيا ماهر،إسلام إبراهيم، تأليف: أحمد وائل، عمر الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري. إبراهيم، تأليف: أحمد وائل، عمر الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري. وفي نفس الياق شاركت "نيللي" في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اختفاء"، وشاركها البطولة"محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة، محمد علاء، رانيا منصور، ومن تأليف:أيمن مدحت، إخراج:أحمد مدحت.

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