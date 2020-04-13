غداً.. للمرة الأولى حفل موسيقي"أون لاين" للعالمي ياني

يشارك الموسيقي العالمي ياني جمهوره بحفل غنائي "أون لاين"، وذلك في ظل ظروف العزل المنزلي المتبعة في مختلف بلدان العالم، للمرة الأولى في مسيرته الفنية.
يذاع الحفل غداً في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة،على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، بالإضافة إلى قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك حسب ماأعلن عنها "ياني" في وقت سابق على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
يذكر أن آخر الحفلات الموسيقي ل ـ"ياني" كانت في المملكة العربية السعودية الصيف الماضي بمدينة العلا، ضمن الفعاليات الموسيقية التي أقيمت هناك، واستمر الحفل لمدة ساعتين قدم فيها مجموعة من مقطوعاته الموسيقية المميزة، وشهد الحفل حضور جماهيري من مختلف بلدان العالم.
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