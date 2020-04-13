ميرنا وليد - بيروت - بعدما تسهيل عودة اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان من عدد من الدول ومن بينهم تركيا، وثقت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس اللحظات التي قضتها قبل نزولها من طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط MEA وعبّرت عن فرحتها بالعودة إلى لبنان، فغنت "ردني إلي بلادي" للسيدة فيروز في حين كانت توثق بعدسة هاتفها مقطع فيديو من داخل الطائرة وصولاً إلى نزولها والمسافرين على متن الرحلة إلى أرض مطار بيروت الدولي.
وعبرت كارلا عن فرحها وامتنانها للمسؤولين اللبنانيين وكل من سهل عودة العالقين في الخارج من اللبنانيين.
وكان عدد من الممثلين اللبنانيين الذين كانوا عالقين في تركيا عادوا بيروت ومن بينهم كارمن بصيبص، تقلا شمعون وسامي بو حمدان.
وكان الممثلون قد سافروا إلى تركيا قبل اسابيع، لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، إلا أن التصوير توقف قبل اسبوعين بقرار من النقابات الفنية التركية، بعد تفشي وباء كورونا في تركيا، ولم يحدد سقف زمني لاستئناف التصوير، فبقي الفنانون عالقون في اسطنبول مع إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، وقد سعت مجموعة mbc لإعادة الممثلين إلى بيروت، لكن السلطات اللبنانية طلبت الانتظار إلى حين انطلاق خطة إعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، ريثما تحقق الأمر وبدأت خطة الحكومة اللبنانية بإعادة اللبنانيين إلى بلدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر كارلا بطرس تغني لـ فيروز وتوثق وصولها من الطائرة إلى مطار بيروت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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