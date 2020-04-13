سام سميث وديمي لوفاتو يطلقان عملاً غنائياً مشتركاً في هذا الموعد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أفرح النجمان ​سام سميث​و​ديمي لوفاتو​ جمهورهما بعدما طال انتظاره لعمل مشترك يجمعهما، وكشف الثنائي الشهير عن أغنية جديدة ستكون ثمرة هذا التعاون وهي بعنوان I'm Ready أو "أنا جاهز" والتي من المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل في 17 أبريل/نيسان الجاري ومن المؤكد أن فيديو كليب الأغنية الذي أخرجه Jora Frantzis والمصمّم من قبل Sean Bankhead سيتصدر العناوين الرئيسية.

وكان سميث ولوفاتو شوقا متابعيهما للأغنية المرتقبة وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.، وكتب نجم البوب البريطاني على صفحته الرسمية ملمحاً إلى لوفاتو : "أنا جاهز" وأرفقها بصورة GIF بأحرفها الأولى، وأعاد مدير لوفاتو سكوتر براون نشر ما كتبه سميث على صفحته ، مضيفًا :""هذا الأسبوع !! SamxDemi." (ترجمة الفن)