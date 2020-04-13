جاد شويري غاضب من تصرف بعض الفنانين تجاه هيفا وهبي-فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - استنكر الفنان والمخرج ​جاد شويري​ إغفال ذكر اسم الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ من ضمن التهاني على كليب أغنية ​إليسا​ هنغني كمان وكمان.

وحدد شويري بعض الفنانين من دون أن يسميهم والذين تقصدوا عدم تهنئة هيفا على مشاركته في الكليب، معتبراً أن الرسالة هي العكس تماماً معبراً عن استيائه من الأمر.

واعتبر المعلقون أنه ربما يكون الأمر حصل بدافع الغيرة من البعض وأن الكلام الجميل وصل لـ هيفا من كل الناس الذين يحبوها وأصحاب القلوب النظيفة وهذا ما يهم، كما أنه لا ينتقص من قدرها شيئاً.

وكانت الفنانة هيفا وهبي ظهرت شاركت في كليب إليسا الجديد الذي حقق نجاحاً منقطع النظير بسبب كم الفرح والأمل فيه وكذلك رسالة المحبة بين الفنانتين الصديقتين واللتين أشاعتا روح المحبة بينهما لا المنافسة كما جرت العادة في الوسط الفني.

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