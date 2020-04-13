ميرنا وليد - بيروت - ثمة مثل متداول كثيراً وهو أن الإبن سر أبيه أو شبهه، وهذا ينطبق بشكل حرفي على النجم العالمي الأميركي ​جوني ديب​ وابنه ​جاك ديب​.

وقد نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ليلي روز ديب​ صورة لشقيقها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو جالس في باحة المنزل على كرسي خشبي ممسكًا قلمًا وورقة، في حين بقي عاري الصدر مرتديًا شورت أزرق وغطى عينيه بنظارات شمسية، في حين يمكن ملاحظة الشبه الواضح الذي يجمعه بوالده الممثل الشهير.

كما شاركت أيضًا صورة باللونين الأسود والأبيض التقطت من كشك الصور تجمع "ليلي" و"جاك" حينما كانا طفلين صغيرين.

وعلقت عى الصورة :""طفلي الصغير جاكي أتمَّ عامه الـ18..أخي الصغير، قلبي وروحي، عيد ميلاد سعيد.. أحبك كثيرًا."

وأبدى المتابعون دهشتهم للشبه الكبيربين النجم وابنه الذي بدا نسخة طبق الأصل بملامحه الغامضة وشعره الأسود الكثيف، وبنيته الجسدية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابن جوني ديب نسخة عنه في عيد ميلاده الـ18 -بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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