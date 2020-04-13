ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل الهندي الشهير ​أميتاب باتشان​ رسالة حزينة وصادمة للجمهور، إذ كشف من خلالها عن وضعه الصحي الصعب قائلاً:"العمى في طريقه إلي". وأضاف أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، لافتاً إلى أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.

وتابع في رسالته:""أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام. وقد طمأنني إلى أنني لن أصبح أعمى" ولفت إلى أن السبب هو تعرض عيني للإجهاد بسب قضائي أوقاتاً طويلة أمام شاشة الكومبيوتر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يفقد أميتاب باتشان نظره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.