دعاء صلاح تهاجم متحرشي السوشيال ميديا : ” ربنا ياخدكوا “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 06:53 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” دعاء صلاح ” عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” مقطع فيديو هاجمت من خلاله متحرشي السوشيال ميديا . فقالت دعاء صلاح في مقطع الفيديو : ” هى ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص امتى .. انستجرام متحرشين ، فيسبوك متحرشين ، سناب شات متحرشين ، تيك توك متحرشين ، هتخلصوا امتى ربنا ياخدكو ” .

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