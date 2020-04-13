ميزة جديدة من تطبيق انستغرام طال انتظارها

Apr 13, 2020
مقالات مختارة: أخيراً، أعلن تطبيق إنستغرام، السماح بإرسال واستقبال الرسائل المباشرة عن طريق استخدام الحاسوب، بعد أن ظلت هذه الخاصية حكراً على تطبيق الهاتف.
وبحسب “الرؤية” بدأ إنستغرام في يناير الماضي، بتجربة الرسائل المباشرة من الويب، معطياً من يرغبون بمراسلة الأصدقاء عبر المنصة من خلال حاسبهم طريقة جديدة للقيام بذلك.
وفي منشور على حساب إنستغرام نفسه، صدر بيان يقول: “يمكنك الآن أن تتلقى وترسل رسائل إنستغرام مباشرة على الحاسوب أينما كنت في أي مكان في العالم”.
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