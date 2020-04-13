عباس النوري يسأل: هل كورونا صراع صيني أمريكي؟.. وهذا ما طلبه من جمهوره

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تساءل الفنان السوري عباس النوري ما إذا كان فيروس كورونا المستجد هو حرب بيولوجية بين أقطاب العالم والدول العظمى، خاصة أن الهدف واضح والصراع واضح أيضاً بين قطبين هما الصين وأمريكا بحسب وصفه عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وظهر النوري في الفيديو يطرح تساؤلات كثيرة أهمها إن كان فيروس كورونا المستجد فيروساً عادياً يعمل الإعلام على تهويله ونشر الرعب بين البشر؟؟.

وأضاف بأن لا أحد يملك جواباً نهائيا في الوقت الحاضر ولكن يمكننا أن نحلل الوضع، مبينا بأن فيروس كورونا ممكن أن يكون صُنع خصيصاً لضرب اقتصاد الصين العالمي الذي بات يهدد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتساءل كذلك إن كان كل هذا العلم، والتطور الذي وصل إليه الإنسان في الذكاء الصناعي والتطور الهائل لايمكنه أن يوفر حالة دفاع عن البشرية والسيطرة على فيروس صغير؟ خاصة وأننا بحسب وصفه في بداية الفيديو نعيش في زمن الرقاقات الإلكترونية التي يتم زرعها في الدماغ البشري ليصبح الذكاء اصطناعيا حيث يمكن وضع هذه الرقاقة الصغيرة في داخل أدمغة الأطفال، موضحاً بأن هذه التجربة حصلت فعلاً، فمن خلالها يستطيع الطفل أن يتعلم لغات بسرعة شديدة أو يتعلم نوتة موسيقية ويعزف بيانو في يومين.

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وقدم النوري مجموعة نصائح للجمهور، مشدداً على ضرورة البحث جيداً عن المعلومات وتدقيقها بشكل علمي، والسؤال والاستكشاف إلى المعلومة الصحيحة، مختتماً حديثه بضرورة التفكير بعلم معتبراً أن "التفكير بعلم" هي الهدف الرئيس لظهوره في الفيديو.

دراما 2020

يذكر أن الفنان عباس النوري كان قد بدأ بتصوير مشاهد شخصيته "مراد عكاش" في مسلسل "شارع شيكاغو" إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا والذي توقف تصويره بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وبهذا سيغيب عن الظهور في الموسم الدرامي المقبل، ولن يحضر عبر شاشة رمضان المقبل.

و"شارع شيكاغو" هو عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.