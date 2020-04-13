شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث افتراضية وحروب الجيل الرابع فى عالم جديد.. شاهد برومو "النهاية" لـ يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج الكبير تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، ويكتبه عمرو سمير عاطف، ويخرجه ياسر سامى، وأحتوى البرومو على حروب الجيل الرابع، والحروب الالكترونية، كما ظهرت في البرومو أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يراها العالم من قبل، ومن المقرر عرضة على شبكة قنوات on.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

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ويعود النجم يوسف الشريف بـ "النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.