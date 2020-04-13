دينا الشربيني تتصدر بوستر "لعبة النسيان" بمفردها

طرحا شركة iproduction البوستر الرسمي الأول لمسلسل “لعبة النسيان” للنجمة دينا الشربيني الذي من المقرر عرضه عبر شاشة “إم بي سي مصر”، ضمن مارثون دراما رمضان 2020.



وتصدرت الفنانة دينا الشربيني البوستر الدعائي، حيث ظهرت دينا بملامح غامضة مع اعتمادها بمكياج خفيف لإظهار جمال ملامحها وأناقتها، حيث كشف المنتج اسم الشخصية التي تجسدها النجمة دينا الشربيني وكتب على البوستر قائلاً: رقيه.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل هولندي بعنوان tabula rasa كانت " الجميلة" قد كشفت عن تفاصيله، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته أحمد داود، انجى المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي، على قاسم وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

وطرح الحساب الرسمي لـدينا الشربيني على موقع إنستقرام مؤخرا الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل المقرر عرضه حصريا على قناة MBC مصر، وظهرت دينا في دور رقية المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك وفاقدة للذاكرة عقب تعرضها لحادث، وتحاول بمساعدة طبيبة نفسية تجسد شخصيتها الفنانة انجي المقدم استعادة ذاكرتها وبنفس الوقت اكتشاف لغز الجريمة.

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