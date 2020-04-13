صور: هكذا احتفل الفنانون بالفصح في الحجر المنزلي

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احتفل الفنانون هذه السنة بعيد الفصح باجواء عائلية هادئة، بعد ان حرمهم الحجر المنزلي من لقاء احبتهم وارغمهم على البقاء في المنزل.
الفنانة سيرين عبد النور نشرت فيديو لها مع ابنتها تاليا وابنة اختها السا، وهن يتنافسن على تفقيس البيض.
واكتفت نادين نجيم بنشر صورا مع ولديها وهم يرتدون ملابس منزلية.
ونشرت الاعلامية جويل ماردينيان صورا لها مع عائلتها كذلك فعلت كارين وازن.
مايا دياب نشرت صورة لابنتها كاي داعية الى توحيد اعياد الفحص كي لا يكون هناك تقويمين شرقي وغربي.
النجمة العالمية سياين ديون نشرت صورة عفوية لها من حديقة منزلها كذلك فعلت مايلي سايروس وريما فقيه التي ظهرت مع زوجها واولادهما الثلاث.
بينما لم ينشر باقي النجوم الغربيين صورا من العيد الذي يمر حزينا هذا العام.
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