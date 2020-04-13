فيديو جورج وسوف لجمهوره: انضبوا بالبيت

شارك الفنان جورج وسوف مقطعاً مصوراً عبر تويتر، خاطب من خلاله جمهوره وطلب منهم البقاء في المنازل لوقاية أنفسهم وعائلاتهم ومحبيهم من تفشي ​فيروس كورونا​.

وقال وسوف في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، إنه منعزل عن العالم ببيته في قرية الكفرون التابعة لمدينة طرطوس الساحلية.

وخاطب متابعيه فقال: "انضّبوا بالبيت، لو سمحتوا، وإذا في شي ضروري مش ضروري تظهروا (تخرجون)، فيكم تجيبوه أونلاين، لإنه نحن صرنا في عصر الهاي كيك". وأضاف ممازحا: "وإذا ما بدكم تنضبّوا بالبيت، انضبّوا بالبيت".

وأوضح ​جورج وسوف​، أن "الوضع كثير كثير صعب، هذا الفيروس خابط الكرة الأرضية، ونحن لازم نعرف إنه في الله، في رب يعبد، منّا قدّه". Advertisements \

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