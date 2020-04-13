توم هانكس في أول ظهور له بعد شفائه من كورونا يتحدث عن رحلة العلاج

ظهر الممثل العالمي توم هانكس، بإطلالة متألقة في أول ظهور تلفزيوني له بعد تعافيه من ‎فيروس كورونا، حيث حل ضيفاً على برنامج saturday night live من منزله السبت.



وتحدث بأسلوب فكاهي فشبّه حالته خلال المرض بـ "الأب الأمريكي" شارحاً بالقول "لا أحد يريد أن يكون حولي طويلاً، جعلت الناس غير مرتاحين".

و عن تفاصيل رحلة علاجه، كشف عن مروره بتجربة نفسية سيئة وكيف تسبب هذا الفيروس في أن يشعر الناس من حوله بعدم الارتياح تجاهه ما أشعره بالتنمر قليلًا.



وبسبب ابتعاد الناس من حوله، وصف توم هانكس نفسه بـ"America's Dad"، في إشارة إلى النجم بيل كوسبي الذي يوجد في السجن في بنسلفانيا بتهمة تعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي والذي كان معروفا بوالد أمريكا بعد دوره في المسلسل الكوميدي (ذا كوسبي شو) في الثمانينات.

وقال خلال تقديمه أول حلقة تجريبية من برنامج "Saturday Night Live" من منزله: "منذ أن تم تشخيصي، أصبحت أشبه بـ أب أمريكا أكثر من أي وقت مضى، حيث لا أحد يريد أن يكون حولي لفترة طويلة والناس غير مرتاحين لذلك".

يشار إلى أن هانكس وزوجته تعافيا من فيروس كورونا الآن وعادا إلى الولايات المتحدة.

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