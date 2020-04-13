ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه: عاوزة أشيل اسمه من البطاقة مش عارفة

تحدتت لوجين شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، عن البيان الذى أصدره والدها الهارب من مصر، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «اضطريت آسفة أعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوي منها إن ناس قليلة جداً اللي تعرف إنك بابايا. فعلاً كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف.. ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته»

وقالت لوجين خلال الفيديو، «أنا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطيء.. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط.. الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللي أمه ربته»

اقرئي ايضا : هل أنس التميمي زوج ملاك الحسيني هو صاحب حساب ياسر الفيصل؟

وتابعت، «أنت مش رب أسرتنا.. إحنا رب أسرتنا أمنا.. أنت مش مسئول عننا.. ولا مسئول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا.. أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا.. وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه مالوش صلة بيك تماماً، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك»

Advertisements

أضافت، لو عاوز تعمل صورة الأب، اللي هو عاوز ينقذ أولاده.. انزل وواجه ده بنفسك.. بس ماتبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا.. حاولنا نشيل اسمه.. ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات.. لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده.. خليكوا معانا.. اإحنا بنحاول.. وأرجوك ماتتكلمش بلسانا.. وماطلعش بيانات.. انت بتعمل ده بس علشانك».

وأردفت، «بتتكلم عن فيلم وبتعمل له دعاية على قفانا.. مش عارفة أقولك إيه الحقيقة.. أنت بتقول إن إحنا بنموت بالبطيء، ووجوده أذى لينا.. احنا موجودين هنا بإرادتنا.. مافيش أذى من الدولة علينا.. وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا.. احنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك».

الغريب في الأمر أن لوجين حذفت الفيديو من على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد عدة ساعات من نشره ولم توضح السبب في ذلك

اقرئي ايضا : محمد رمضان يحذف فيديو الكلب البلدي بعد استياء الجمهور.. هل فعلاً قصد أحمد فهمي؟