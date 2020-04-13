هل أنس التميمي زوج ملاك الحسيني هو صاحب حساب ياسر الفيصل؟

نشر احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو صوتيا كشف من خلاله أن من يدير حساب ياسر الفيصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أنس التميمي زوج ملاك الحسيني.

وعلى الرغم من عدم تأكيد هذا الخبر حتى هذه اللحظة، ألا أن الجمهور هاجم ملاك الحسيني على حساباتها، مؤكدين أنها هي من روجت لحساب ياسر الفيصل الجديد بطريقة غير مباشرة من أجل نشره.

وأكد البعض أنه وبعدما أقفل ياسر الفيصل حساباته استغل أنس وملاك هذا الأمر وقاما بإنشاء حسابات جديدة من أجل كتابة ما يريدان فيه دون أي قلق.

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وحول هذا الأمر قال ياسر الفيصل إن أنس استغل إقفال تويتر وسناب لحساباته ليقوم بفتح حساب جديد يحمل اسمه وهو أمر مرفوض جدًا وأحزنه بشكل كبير.

وياسر الفيصل هو حساب لشخص يقول إنه سعودي الجنسية، حيث أثار الجدل حوله بسبب انتقاده العديد من الشخصيات المشهورة بالإضافة لقيامه بعدد من المشاكل مع دول عربية شقيقة للسعودية من خلال انتقاداته اللاذعة.

ويثير حساب الفيصل جدلا واسعا كونه لا يعلم أحد حقيقة الشخصية التي تقف خلفه، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات في وقت سابق حول حقيقة وجود هذا الشخص، وفيما إذا كان أنس التميمي قد سرق حساباته أو أن ياسر الفيصل شخصية لا وجود لها بتاتا.

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فيما برز اسم أنس التميمي بشكل كبير مؤخرا بعد إعلان ملاك الحسيني زواجها منه، وملاك الشهيرة بأم سافانا، هي عضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وقدمت مؤخرا برنامج حراك مع ملاك.

واكتسبت ملاك الحسيني شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وسناب شات مع ابنتها سافانا.

ويتابع حساب ملاك على إنستغرام أكثر من مليوني مستخدم، وظهرت أم سافانا في الكثير من مقاطع الفيديو التي اكتسبت من خلالها نسبة متابعة كبيرة وواسعة من قبل النشطاء.

والغريب بالأمر أن خبر زواج ملاك الحسيني وأنس التميمي لم يتم التأكد منه حتى هذه اللحظة، خاصة وأن ملاك لم تؤكده من طرفها، في المقابل تثير حياة الحسيني الخاصة الكثير من الجدل والحيرة بين الجمهور.

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