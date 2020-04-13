محمد رمضان يحذف فيديو الكلب البلدي بعد استياء الجمهور.. هل فعلاً قصد أحمد فهمي؟

شارك الفنان محمد رمضان بفيديو لكلب بلدي يجري وراء سيارته، مما دفع البعض للربط بين الفيديو وبين خلافه مع الفنان أحمد فهمي، وأكد البعض أن رمضان يقصد بالكلب الفنان أحمد فهمي، خصوصاً أنه اشتهر عنه حبه للكلاب، وكذلك تجسيده فيلماً عنها بعنوان «كلب بلدي».

وعلّق أحد المتابعين لمحمد رمضان قائلاً: «الأسطورة واحد بس يا أحمد فهمي»، فردّ عليه رمضان بقوله: «أحمد فهمي أكيد عارف ده!»، لكنه قام بعدها بحذف الفيديو، ويبدو أنه تعرض لهجوم شديد بعدها، وأكد البعض أنه لم يكن يقصد الربط بين الفيديو وبين فهمي، وهو الفيديو الذي أسيء تفسيره، مما دفعه لحذفه.

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وكان أحمد فهمي قد صرّح مؤخراً بأنه لا يمكن أن يعمل مع محمد رمضان، ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد؛ لأنهما من مدرستين مختلفتين، بعدها بدأ الخلاف بينهما، فنشر فهمي فيديو له وهو يلعب مع الكلاب، وكتب تعليقاً عليه: «مش هينفع أرد عليك دلوقت؛ لأني مشغول مع ناس أهم منك بكتير» قاصداً الكلاب، وهو ما دفع البعض للربط بين فيديو الكلب الذي نشره رمضان وبين خلافه مع أحمد فهمي.