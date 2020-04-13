صورة لعمر كمال أثناء عمله في محطة بنزين قبل الشهرة

شارك الفنان عمر كمال جمهوره صورة له أثناء عمله كعامل بنزين، قبل الشهرة، وكتب تعليقاً عليها قائلاً: «الحمد لله على كل شيء كنت فين وبقيت فين».

يذكر أن عمر كمال بدير الصاوي، هو ممثل ومطرب مصري، من مواليد 30 سبتمبر 1985 بمدينة القاهرة.

عمر كمال حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام 2006، ثم بعدها التحق بعدة ورش للتمثيل أهمها: ورشة مركز الإبداع الفني - الدفعة الثانية، وورشة استوديو ذات.

المطرب عمر بدأ رحلته الفنية من مركز الإبداع الفني، وعمل في عدة عروض بداخل المركز على مستوى الغناء أو التمثيل، وأيضاً على مستوى العروض الاستعراضية، وانتهى بالعرض المسرحي «قهوة سادة» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى الوطن العربي، والذي مثل مصر في العديد من الدول العربية، أيضاً على مستوى الغناء فهو عضو في نقابة المهن الموسيقية، ومطرب بفرقة أيامنا الحلوة، وفرقة أنغام الشباب، في بدايته اتهم بتقليد محمد فؤاد في أغنياته، بعدها قرر الاتجاه إلى الأغاني الشعبية والمهرجانات، وحقق نجاحاً كبيراً بعد أغنية «بنت الجيران» وبعدها «عود البطل».

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