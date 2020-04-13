أميتاب باتشان يصدم محبيه ويكشف عن وضعه الصحي : ” العمى في طريقه إلي “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 05:52 مساءً - كشف الفنان الهندي الكبير ” أميتاب باتشان ” عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي عن وضعه الصحي في رسالة صادمة لمحبيه ومتابعيه .
حيث كتب أميتاب باتشان قائلا : ” العمى في طريقه إلي ” .. مشيرا إلى إنه أصبح لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة .
وأضاف أنه أصبح متصالحا مع حقيقة إنه قد يصاب بالعمى التام .
وتابع في رسالته : ” أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام وقد طمأنني إلى أنني لن أصبح أعمى ” .
وأشار أميتاب باتشان إلى أن السبب من وراء مرض عينه هو تعرضها للإجهاد لمكوثه أوقاتا طويلة أمام شاشة الكمبيوتر .
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